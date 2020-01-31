Козловский рассказал об ужасных условиях, с которыми фигуристы столкнулись в Австрии

Чемпион Европы российский фигурист Дмитрий Козловский рассказал об условиях, в которых проходил европейский турнир в Граце (Австрия).

«Все первые тренировки были на замёрзших озерах. Меня спросили о качестве льда, я ответил: «Если человек захочет завоевать титул, то ему будет неважно, кататься на озере или в комфортных условиях». Для меня чем хуже условия, тем комфортнее я себя чувствую.



Не было горячей воды, кто-то мылся холодной водой, а кто-то ходил в соседний отель к знакомым.



Другой дворец был занят хоккеистами, специально для нас построили шатёр за две недели, он больше похож на надувной теннисный корт. Лёд был очень хороший.



Температура на катке была приемлемой, но в раздевалках было холодно. Многие спортсмены из-за этого заболели. А на пресс-конференцию мы и вовсе проходили через улицу, без верхней одежды», — сказал Козловский в эфире программы «Вечерний Ургант».