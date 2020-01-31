Фигуристка Туктамышева рассказала о программах на новый сезон

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что постановщиками её программ в новом сезоне станут Стефан Ламбьель и Анна Капеллини с Лукой Ланотте.

«Сейчас уже есть понимание того, какие программы я буду катать в следующем сезоне. У нас уже был разговор с Алексеем Николаевичем, что одну из программ я буду ставить у Стефана Ламбьеля, а вторую — у Анны Капеллини и Луки Ланотте. Будут ли другие программы и постановщики? Пока не знаю. Сейчас уже надо принимать решения по поводу музыки.

Видела, как Ламбьель катается на шоу. Меня это поразило. Очень интересно и красиво, захотелось и мне такую программу. У него я ставила произвольную программу в сезоне-2016/2017, работать комфортно, решила ещё с ним посотрудничать», — сказала Туктамышева в интервью Первому каналу.