Алиев рассказал об эмоциях во время победного проката на ЧЕ-2020 в Граце
Фигурист Дмитрий Алиев, вернувший в Россию золото чемпионата Европы спустя 8 лет, поделился эмоциями от чемпионского проката произвольной программы.
«Говоришь, на драйве? Я не видел на самом деле ничего. Если честно, стою за бортиком, жду своего выхода, и у меня локти просто горят, уши горят. Понимаю, что волнуюсь, хотя в душе вроде и не волнуюсь. Выхожу на старт… Вот там посадил своих родителей мысленно и сказал себе: «Я дома». И пошёл кататься», — рассказал Алиев в интервью для влога Елизаветы Туктамышевой на Первом канале.
Серебряным призёром чемпионата Европы стал 16-летний российский дебютант Артур Даниелян.
Последний раз представитель России в одиночном катании становился чемпионом Европы в 2012 году. Это был Евгений Плющенко.
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