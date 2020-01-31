Алиев рассказал об эмоциях во время победного проката на ЧЕ-2020 в Граце

Фигурист Дмитрий Алиев, вернувший в Россию золото чемпионата Европы спустя 8 лет, поделился эмоциями от чемпионского проката произвольной программы.

«Говоришь, на драйве? Я не видел на самом деле ничего. Если честно, стою за бортиком, жду своего выхода, и у меня локти просто горят, уши горят. Понимаю, что волнуюсь, хотя в душе вроде и не волнуюсь. Выхожу на старт… Вот там посадил своих родителей мысленно и сказал себе: «Я дома». И пошёл кататься», — рассказал Алиев в интервью для влога Елизаветы Туктамышевой на Первом канале.

Серебряным призёром чемпионата Европы стал 16-летний российский дебютант Артур Даниелян.

Последний раз представитель России в одиночном катании становился чемпионом Европы в 2012 году. Это был Евгений Плющенко.