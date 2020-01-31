МОК: подготовка к ОИ-2020 в Токио продолжится несмотря на коронавирус

Подготовка к проведению Олимпийских игр в Токио (Япония) продолжится несмотря на вспышку коронавируса, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией. Об этом заявили представители Международного олимпийского комитета.

«Мы никогда не обсуждали отмену Игр. Международный олимпийский комитет продолжит следить за ситуацией, чтобы при необходимости принять необходимые контрмеры. Подготовка к Токио-2020 идёт так, как и запланировано. Мы всегда работаем с учреждениями Организации Объединённых Наций для подготовки к Играм, ВОЗ входит в их число», — цитирует представителя МОК Associated Press.

Первый случай заражения коронавирусом произошёл в китайском городе Ухане. По последним данным, вирусом заражено почти 10 тысяч человек, 213 скончались. Помимо КНР случаи заражения зарегистрированы в 18 странах мира.