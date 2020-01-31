Бывший тренер признал интимные отношения с 10-кратной чемпионкой Франции

Тренер Жиль Бейер признал, что у него были «неуместные интимные отношения» с бывшей фигуристкой Сарой Абитболь, которая обвиняет его в сексуальном насилии, произошедшем в 1990–1992 годах, когда ей было 15–17 лет. Бейер принёс извинения.

«Признаю, что имел с ней интимные отношения. Но мои воспоминания о деталях этих отношений отличаются от её. Понимаю, что, учитывая мою должность и её возраст в то время, эти отношения были неуместными.

Я не понимал своей вины и того зла, которое причинил. Искренне сожалею и приношу Саре Абитболь извинения», — приводит слова тренера RMC Sport.

Абитболь — десятикратная чемпионка Франции в парном катании. В 2000 году фигуристка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.