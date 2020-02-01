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ВФЛА: не несём никакой ответственности, что согласованной дорожной карты до сих пор нет

ВФЛА: не несём никакой ответственности, что согласованной дорожной карты до сих пор нет
Другие / Лёгкая атлетика 0

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко, заявила, что федерация не несёт никакой ответственности за то, что дорожная карта по устранению антидопинговых нарушений, составленная ВФЛА после разразившегося скандала вокруг дела Данила Лысенко, не была согласована в установленные сроки с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Отсутствие дорожной карты стало одной из причин приостановки государственной аккредитации ВФЛА.

«Могу сказать, что ВФЛА выработала свою дорожную карту, большинство пунктов которой были уже реализованы. Подготовка этого документа была моей инициативой, а World Athletics никаких требований в этом вопросе к нам не выдвигала. Реализация того, что предлагало в своё время Российское антидопинговое агентство, находится за рамками наших полномочий. Мы передали все варианты в Минспорт России в установленные сроки, поэтому не несём никакой ответственности за то, что согласованной дорожной карты до сих пор нет», — приводит слова Тарасенко ТАСС.

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