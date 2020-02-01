Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Мать изнасилованной тренером французской фигуристки: мы злы на себя, что не заметили этого

Мать изнасилованной тренером французской фигуристки: мы злы на себя, что не заметили этого
Другие / Фигурное катание 0

Мать бывшей испанской фигуристки Сары Абитболь прокомментировала тот факт, что тренер Жиль Бейер признал, что у него были «неуместные интимные отношения» с Сарой.Экс-фигуристка обвиняет Жиля в сексуальном насилии, произошедшем в 1990–1992 годах, когда ей было 15–17 лет. Бейер принёс извинения.

«Мы так доверяли Жилю Бейеру. Мы и представить этого не могли. Сейчас мы так злы на себя, что не заметили этого», — цитируют мать Сары ИноСМИ.

Позже стороны всё же встретились. Бейер, которому на сегодняшний день уже 62 года, попросил прощения у бывшей фигуристки.

«Он всё же признал произошедшее и попросил прощения», — резюмировала мама.

Стоит отметить, что Абитболь — десятикратная чемпионка Франции в парном катании. В 2000 году фигуристка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.

Тренер признал интимные отношения с фигуристкой, которой было 15-17 лет
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020