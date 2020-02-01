Мать изнасилованной тренером французской фигуристки: мы злы на себя, что не заметили этого

Мать бывшей испанской фигуристки Сары Абитболь прокомментировала тот факт, что тренер Жиль Бейер признал, что у него были «неуместные интимные отношения» с Сарой.Экс-фигуристка обвиняет Жиля в сексуальном насилии, произошедшем в 1990–1992 годах, когда ей было 15–17 лет. Бейер принёс извинения.
«Мы так доверяли Жилю Бейеру. Мы и представить этого не могли. Сейчас мы так злы на себя, что не заметили этого», — цитируют мать Сары ИноСМИ.
Позже стороны всё же встретились. Бейер, которому на сегодняшний день уже 62 года, попросил прощения у бывшей фигуристки.
«Он всё же признал произошедшее и попросил прощения», — резюмировала мама.
Стоит отметить, что Абитболь — десятикратная чемпионка Франции в парном катании. В 2000 году фигуристка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.
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