«Такого до меня ещё никто не делал». Слуцкая вспомнила о невероятной идее своего тренера

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая рассказала, что первой из российских фигуристок смогла выполнить прыжок с поднятой вверх рукой.

«А вы знали, что я была первой в России, кто сделал ЭТО?

Друзья, сегодня решила немного с вами пооткровенничать, поностальгировать и поделиться одной забавной и поучительной историей из личного жизненного опыта. Это произошло в 1997 году, в самом расцвете спортивной карьеры. Тогда я готовилась к очередному новому сезону, и тут моему тренеру, Жанне Фёдоровне Громовой, пришла невероятная идея. Она сказала мне: «‎Ира, а давай попробуем сделать прыжок с рукой вверх, как Брайан Бойтано». Ох, видели бы вы моё лицо в тот момент. До этого момента НИКТО из российских фигуристов этого не делал!!! Да и иностранных, кроме Бойтано, — тоже.

Сначала я даже не могла представить, что это возможно. Однако в случае успеха мы обе знали, это точно будет суперэффектно! Так, в принципе, всё и произошло. Ну а дальше — как в пословице: глаза боятся, а руки делают (в данном случае — рука)! Училась, пробовала — и всё вышло! Оказалось, ничего сложного в этом и не было.

Думаю, многие захотят узнать, почему же я не продолжила выполнять другие прыжки с поднятой рукой? Ответ простой и немого печальный: к сожалению, в то время каждое усложнение должно было поднимать оценку. Должно, но… В каждое движение я вкладывала все силы и старалась усложнить любой элемент, чтобы получить наивысшую оценку. Все элементы делала с шагов, выполняла самые сложные дорожки на одной ноге и даже вращение Бильман с двух ног. А тут ещё эта рука, на которую никто не обращал ни капли внимания.



Даже в этом я стала первооткрывательницей! Велосипед не изобретала, но одной из первых покататься успела. Как вам мой прыжок?» — написала Слуцкая в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Слуцкой в «Инстаграме».