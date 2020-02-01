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«Думала, не смогу». 44-летняя Навка показала великолепную растяжку на тренировке. Фото

«Думала, не смогу». 44-летняя Навка показала великолепную растяжку на тренировке. Фото
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка продемонстрировала, что находится в отличной физической форме.

44-летняя Навка опубликовала фотографию, где она занимается йогой. Татьяна выполнила сложный элемент, растянувшись в шпагате.

«Думала, не смогу, но мой тренер в меня верил!» — написала Навка в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards. Награды будут вручены в семи номинациях 22 марта 2020 года на гала-концерте чемпионата мира в Монреале. Онлайн-голосование за лучших представителей фигурного катания в разных номинациях проводится до 10 февраля 2020 года.

Запись доступна на странице Навки в «Инстаграме».

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