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Женские соревнования на Кубке мира по горнолыжному спорту в Сочи отменены из-за снегопада

Женские соревнования на Кубке мира по горнолыжному спорту в Сочи отменены из-за снегопада
Другие / Прочие виды спорта 0

Женские соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи были отменены из-за непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС).

«Увы, как и год назад, погода не позволила провести на этапе Кубка мира на сочинском ГК «Роза Хутор» женские соревнования в скоростном спуске.

Сегодня с утра погода улучшилась, снегопад прекратился, поэтому появился реальный шанс, что вторую запланированную здесь гонку — супергигант этапа Кубка мира по горнолыжному спорту — получится провести в воскресенье, 2 февраля», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФГС.

Стоит отметить, что в 2019 году по аналогичной причине были отменены все старты.

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