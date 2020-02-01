Женская сборная России проиграла Новой Зеландии на этапе Мировой серии по регби-7
Женская сборная России по регби-7 проиграла команде Новой Зеландии в матче этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее (Австралия).
Встреча группы А закончилась со счётом 22:12 в пользу новозеландцев. Ранее сборная России проиграла Англии — 0:33.
В заключительном матче на групповой стадии турнира российская команда завтра, 2 февраля, сыграет с японками.
В группе В выступают Канада, США, Фиджи и Бразилия. В группу С попали сборные Австралии, Франции, Испании и Ирландии.
Регби-7. Этап Мировой серии. Сидней, Австралия
Женщины
Россия — Новая Зеландия — 12:22.
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