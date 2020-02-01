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Женская сборная России проиграла Новой Зеландии на этапе Мировой серии по регби-7

Женская сборная России проиграла Новой Зеландии на этапе Мировой серии по регби-7
Другие / Прочие виды спорта 0

Женская сборная России по регби-7 проиграла команде Новой Зеландии в матче этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее (Австралия).

Встреча группы А закончилась со счётом 22:12 в пользу новозеландцев. Ранее сборная России проиграла Англии — 0:33.

В заключительном матче на групповой стадии турнира российская команда завтра, 2 февраля, сыграет с японками.

В группе В выступают Канада, США, Фиджи и Бразилия. В группу С попали сборные Австралии, Франции, Испании и Ирландии.

Регби-7. Этап Мировой серии. Сидней, Австралия
Женщины

Россия — Новая Зеландия — 12:22.

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