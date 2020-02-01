Туктамышева: к сладкому равнодушна, больше люблю мясные стейки
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что не считает себя поклонницей сладкого. Ей больше нравятся мясные блюда.
«Равнодушна к сладкому. Больше мясо люблю — стейки или ещё что-нибудь.
Конечно, в переходном возрасте было. Когда ограничиваешь себя, тогда хочется. Но после переходного возраста вообще по-другому. Если съем, ничего не будет. Пока такой возраст, всё очень хорошо», — сказала Туктамышева в интервью Первому каналу.
Ранее Туктамышева рассказала, что постановщиками её программ в новом сезоне станут Стефан Ламбьель и Анна Капеллини с Лукой Ланотте.
На прошедшем в Красноярске чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место. Победу второй раз кряду одержала Анна Щербакова.
Фигуристка Туктамышева рассказала о программах на новый сезон
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