«Восхищаюсь Лизой». Хореограф Ламбьель в восторге от сотрудничества с Туктамышевой

Хореограф и постановщик программ Стефан Ламбьель поделился ожиданиями от работы с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой. Ранее 23-летняя спортсменка заявила, что будет сотрудничать со швейцарцем в следующем сезоне.
«Говорил Алексею Мишину, что мне нравится Лиза, люблю её катание. Когда сказал это, он предложил: «Давай поможешь ей с её программами». Я остался в восторге. Потом мы написали друг другу, я отправил несколько идей. Лиза вдохновлена, я тоже. С нетерпением жду момента, когда сделаю для неё лучшую программу.
Восхищаюсь Лизой и как человеком, и как фигуристкой. Несколько лет назад я уже ставил ей программы как хореограф. Она выступает всё лучше и лучше. У неё прекрасное катание, скорость, движения.
Мне нравится то, что делает Лиза. Большая честь поработать с ней и помочь ей с программами», — заявил Ламбьель в интервью Первому каналу.
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