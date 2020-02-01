Беляева и Минибаев победили на Кубке России в синхронных прыжках в воду с вышки

Екатерина Беляева и Виктор Минибаев выиграли соревнования в синхронных прыжках в воду с вышки на Кубке России, который проходит в Рузе.

Беляева и Минибаев завоевали золото, набрав 311,04 балла. Вторыми стали заняли Юлия Тимошинина/Никита Шлейхер (307,71). Третий результат показали Елизавета Кузина/Игорь Мялин (279,84).

В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина лучшими оказались Елизавета Кузина и Илья Молчанов (284.70). Серебро в активе Егора Лапина и Елены Черных (279,30). Тройку призёров замкнули Глеб Касьянов и Карина Шкляр (258,30).

Кубок России. Синхронные прыжки в воду с вышки. Руза

1. Екатерина Беляева/Виктор Минибаев — 311,04

2. Юлия Тимошинина/Никита Шлейхер — 307,71

3. Елизавета Кузина/Игорь Мялин — 279,84.

Прыжки с 3-метрового трамплина

1. Елизавета Кузина/Илья Молчанов — 284.70

2. Егор Лапин/Елена Черных — 279,30

3. Глеб Касьянов/Карина Шкляр — 258,30.