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Саночник Павличенко стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Саночник Павличенко стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский саночник Семён Павличенко завоевал серебряную медаль в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Победу одержал хозяин соревнований Йоханнес Людвиг, показавший время 28 минут и 0,267 секунды. Третье время показал представитель Латвии Инарс Кивлениекс (+0,170).

Россиянин Роман Репилов (+0,299) занял восьмое место, Максим Аравин и Александр Горбацевич (+0,575) поделили 16-17-е, Степан Федоров (+0,701) стал 21-м.

Санный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Оберхоф, Германия
Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Людвиг (Германия) – 28,267
2. Семён Павличенко (Россия) – +0,164
3. Инарс Кивлениекс (Латвия) — +0,170

8. Роман Репилов (Россия) – +0,299

16. Максим Аравин (Россия) — +0,575
17. Александр Горбацевич (Россия) — +0,575

21. Степан Фёдоров (Россия) — +0,701.

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