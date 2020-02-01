Саночник Павличенко стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российский саночник Семён Павличенко завоевал серебряную медаль в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Победу одержал хозяин соревнований Йоханнес Людвиг, показавший время 28 минут и 0,267 секунды. Третье время показал представитель Латвии Инарс Кивлениекс (+0,170).
Россиянин Роман Репилов (+0,299) занял восьмое место, Максим Аравин и Александр Горбацевич (+0,575) поделили 16-17-е, Степан Федоров (+0,701) стал 21-м.
Санный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Оберхоф, Германия
Спринт. Мужчины
1. Йоханнес Людвиг (Германия) – 28,267
2. Семён Павличенко (Россия) – +0,164
3. Инарс Кивлениекс (Латвия) — +0,170
…
8. Роман Репилов (Россия) – +0,299
…
16. Максим Аравин (Россия) — +0,575
17. Александр Горбацевич (Россия) — +0,575
…
21. Степан Фёдоров (Россия) — +0,701.
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