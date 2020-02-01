Бобслеисты Стульнев и Малых стали четвёртыми в двойках на этапе КМ в Швейцарии

Российские бобслеисты Алексей Стульнев и Илья Малых остановились в шаге от пьедестала на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Санкт-Морице (Швейцария). Победу одержали немцы Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер. Серебряными призёрами стали их соотечественники Франческо Фридрих и Александр Шюллер. На третью ступень пьедестала почёта поднялись представители Латвии Оскарс Киберманис и Матис Микнис.

Бобслей. Кубок мира. Седьмой этап. Санкт-Мориц, Швейцария

Мужчины. Двойки

1. Йоханнес Лохнер/Кристофер Вебер (Германия) – 2.14,19.

2. Франческо Фридрих/Александр Шюллер (Германия) – 2.14,40.

3. Оскарс Киберманис/Матис Микнис (Латвия) – 2.14,47.

4. Алексей Стульнев/Илья Малых (Россия) – 2.14,76…

14. Максим Андрианов / Кирилл Антюх (Россия) – 2.16,08.