Гандболистки «Лады» обыграли «Битигхайм» в матче Кубка ЕГФ

Гандболистки тольяттинской «Лады» одержали победу в домашнем матче Кубка ЕГФ. Российская команда переиграла немецкий клуб «Битигхайм» со счётом 30:25. Самым результативным игроком встречи стала Елена Михайличенко, забившая 8 мячей. По 4 раза отличились Ольга Фомина и Валерия Кирдяшева.

Для «Лады» это вторая победа в пяти матчах группового этапа, тольяттинская команда занимает второе место в группе D и в заключительном матче групповой стадии соревнований 9 февраля на выезде сыграет с датским клубом «Хернинг-Икаст», который возглавляет турнирную таблицу. В четвертьфинал выйдут по две команды из подгруппы.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины

Группа D

«Лада» (Тольятти) – «Битигхайм» (Германия) — 30:25 (12:14).