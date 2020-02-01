Ласицкене — о лучшем результате сезона в мире: отбросила все негативные мысли

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала победу на турнире «Битва полов» в Москве. Преодолев планку на высоте 2,04 м, Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, превзойдя достижение украинки Ярославы Могучих (2,02).

«Рада, что удалось показать лучший результат сезона, вчерашний прыжок Ярославы Могучих на 2,02 м подстёгивал меня. Я отбросила все негативные мысли о том, что не могу пока очно соревноваться с ней. Но рада была сегодня порадовать публику таким прекрасным результатом. Жду, когда с другими девчонками начну соперничать на международной арене.

Не знаю, когда это произойдёт, но надеюсь, что это сбудется в зимнем сезоне. Не хочется пропускать зиму, потому что это очень важный этап для подготовки к Олимпиаде. Надеюсь, что все усилия, которые сейчас предпринимаются, не будут напрасны», — приводит слова Ласицкене ТАСС.