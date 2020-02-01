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Балбеков завоевал серебро в забеге на 500 м на ЧМ среди юниоров по шорт-треку

Балбеков завоевал серебро в забеге на 500 м на ЧМ среди юниоров по шорт-треку
Другие / Конькобежный спорт 0

Россиянин Владимир Балбеков завоевал серебряную медаль чемпионата мира по шорт-треку среди юниоров, который проходит в Бормио (Италия). Балбеков финишировал вторым на дистанции 500 метров. Победу одержал Чжеонмин Ли из Южной Кореи, бронзовым призёром стал представитель Китая Сун Лон.

На дистанции 1500 метров Балбеков выиграл финал «Б» и занял итоговое восьмое место.

В шаге от пьедестала на дистанции 500 метров остановилась Софья Бойцова.

Шорт-трек. Чемпионат мира среди юниоров. Бормио, Италия
Юниоры. 500 м

1. Чжеонмин Ли (Южная Корея).
2. Владимир Балбеков (Россия).
3. Сун Лон (Китай)…
7. Даниил Краснокутский.

Юниорки. 500 м

1. Ксандра Вельцебоер (Нидерланды).
2. Флоренс Брюнель (Канада).
3. Корин Стоддард (США).
4. Софья Бойцова (Россия).
6. Дарья Краснокутская (Россия).
13. Анна Матвеева (Россия).

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