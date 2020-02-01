Дмитриев посоветовал Бойковой и Козловскому усложнить прыжковый контент перед ОИ

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев высказал мнение, что чемпионам России и Европы среди спортивных пар Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому стоит усилить прыжковый контент, если они задумываются о борьбе за золото Олимпийских игр 2022 года.

Бойкова и Козловский в произвольной программе исполняют параллельный тройной сальхов и каскад из тройного и двух двойных тулупов.

«Бойкова и Козловский катаются чистенько, и пока им хватает текущего набора элементов. Но если они замахиваются на олимпийскую медаль, то я бы немножко усложнил их прыжковый контент. Но это моё видение, потому что их тренерам виднее. Им нужен запас, чтобы соревноваться за первое место в мире. Я знаю, что у них есть возможности для роста», — приводит слова Дмитриева РИА «Новости».