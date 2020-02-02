Капитан сборной России Давыдов: слава богу, вылезли из этой сложной ситуации

Капитан мужской сборной России по мини-футболу Данил Давыдов прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата мира 2020 года.
«Да, очень тяжёлый отбор, всё решалось в последнем матче — либо мы едем, либо нет. Самое тяжёлое, что с момента проигрыша Азербайджану мы почти два дня находились в сложной психологической ситуации. Многие ребята спать не могли. В том матче неплохо играли, но провалили 3–4 минуты и проиграли. А тут ещё Словакия за три секунды пропускает гол в третьей встрече, это самый невыгодный для нас результат. Это тоже давило.
Конечно, хорваты знали, что задача-минимум выполнена, а тут ещё трибуны гонят вперёд. Но мы сами себя загнали в такую ситуацию. Слава богу, вылезли.
Сегодня все решило мастерство или характер? Характер, сто процентов. Много выигрывали единоборств, бились друг за друга. Что тут говорить… Как бы ни складывалось, главное – быть командой. Мы все жили игрой. Благодарю всех, кто нас поддерживал, было много эсэмэсок, много звонили. Верили в нас», — приводит слова Давыдова сайт Ассоциации мини-футбола России.
Накануне сборная России в напряжённой встрече обыграла команду Хорватии со счётом 4:3. Россияне заняли первое место в группе С и заработали прямую путёвку в финальную стадию мирового первенства.
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