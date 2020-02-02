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Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой

Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области. 17-летняя спортсменка представила показательный номер Survivor. Её первое выступление прошло не совсем гладко.

Загитова сделала два прыжка. Тройной лутц выполнила чисто, а тройной флип закончился падением.

Фото: Alina Zagitova Media for Fans

Фото: Alina Zagitova Media for Fans

Фото: Alina Zagitova Media for Fans

Второе выступление Алины обошлось без падений.

13 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.

Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019). Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017). Чемпионка России (2018).

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