«Надеюсь победить и передать привет Путину». Нортуг — об участии в «Гонке Легкова»

Олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг прокомментировал участие в «Гонке Легкова», которая пройдёт 14–15 марта в Пересвете Московской области. По его словам, он надеется одержать победу и научить российского спортсмена кататься на лыжах.

«Король с любовью едет в Россию, чтобы принять участие в гонке Александра Легкова в марте. Собираюсь научить его кататься на лыжах. С нетерпением жду соревнований в Москве. Надеюсь победить и передать привет Путину. Фруде Берг не будет путешествовать вместе со мной», — написал Нортуг на своей странице в «Инстаграме».



В 2020 году фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» в шестой раз объединит любителей и профессионалов зимнего вида спорта на финальных стартах сезона. Нортуг выступит как в звёздной эстафете, так и в массовых заездах.



Фруде Берг обвинялся в шпионаже в пользу Норвегии. Он собирал сведения по атомным подлодкам и был задержан российскими спецслужбами.