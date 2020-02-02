Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Президент АМФР Алиев: задача сборной на чемпионат мира — завоевание медалей

Президент АМФР Алиев: задача сборной на чемпионат мира — завоевание медалей
Другие / Мини-футбол 0

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев обозначил задачи мужской национальной команды на финальной стадии чемпионата мира — 2020.

«Мы никогда не ставим перед собой низких задач, будет поставлена задача завоевать медали. Чемпионат мира будет проходить в Литве, что позволит приехать туда большому числу наших болельщиков. Надеемся, что сможем восстановить пять игроков, которые не попали в состав на отборочный турнир из-за травм. Загадывать в спорте нельзя, но надеюсь, что сборная будет в полном порядке», — цитирует Алиева ТАСС.

Вчера, 1 февраля, сборная России в напряжённой борьбе обыграла команду Хорватии со счётом 4:3. Россияне заняли первое место в группе С и заработали прямую путёвку в финальную стадию мирового первенства.

Президент АМФР Алиев: у сборной России по мини-футболу всегда очень сложный, но яркий путь
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020