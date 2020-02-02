Президент АМФР Алиев: задача сборной на чемпионат мира — завоевание медалей
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев обозначил задачи мужской национальной команды на финальной стадии чемпионата мира — 2020.
«Мы никогда не ставим перед собой низких задач, будет поставлена задача завоевать медали. Чемпионат мира будет проходить в Литве, что позволит приехать туда большому числу наших болельщиков. Надеемся, что сможем восстановить пять игроков, которые не попали в состав на отборочный турнир из-за травм. Загадывать в спорте нельзя, но надеюсь, что сборная будет в полном порядке», — цитирует Алиева ТАСС.
Вчера, 1 февраля, сборная России в напряжённой борьбе обыграла команду Хорватии со счётом 4:3. Россияне заняли первое место в группе С и заработали прямую путёвку в финальную стадию мирового первенства.
Президент АМФР Алиев: у сборной России по мини-футболу всегда очень сложный, но яркий путь
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