Четвёрка Фридриха первая в общем зачёте КМ по бобслею, Стульнев – 6-й

Немецкий бобслеист Франческо Фридрих вместе с экипажем занял первую строчку в общем зачёте Кубка мира по бобслею в сезоне-2019/2020 среди четвёрок.

Заключительный этап соревнований состоялся 2 февраля в Санкт-Морице (Швейцария). Первое место завоевал экипаж из Канады под управлением Джастина Криппса. На втором месте расположились спортсмены из Латвии под управлением Оскарса Киберманиса, на третьем – четвёрка немца Йоханнеса Лохнера.

По завершении заключительного восьмого этапа экипаж Фридриха второй раз подряд завершил сезон на первом месте, набрав 1686 баллов. Второе место занял экипаж его соотечественника Лохнера (1649), третье – четвёрка канадца Криппса (1603).

Российский экипаж под управлением Алексея Стульнева расположился на шестой строчке, набрав 1344 балла. Максим Андрианов (384) занял 22-е место, Ростислав Гайтюкевич (280) – 27-е, Дмитрий Попов (240) – 29-е.