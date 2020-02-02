Комиссия спортсменов: ВФЛА продолжает ставить свои интересы выше интересов спортсменов

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в заявлении о последних событиях выразила надежду, что рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics сможет в кратчайшие сроки наладить контакт с Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) и Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) и спасти для российских легкоатлетов летний сезон.

«Мы сожалеем, что в последние месяцы информационная закрытость и пренебрежение интересами всего легкоатлетического сообщества стали принципами деятельности ВФЛА. Игнорирование запросов спортсменов и рекомендаций Минспорта и ОКР не оставили пространства для иных действий, кроме как приостановления действия государственной аккредитации. Даже, если руководство ВФЛА и пытается как-то исправить положение дел, доверие к нему окончательно подорвано, и любые их заявления и действия вызывают лишь негативную реакцию. В данной ситуации комиссия не видит иного выхода, кроме как досрочного ухода руководителей ВФЛА со своих постов.

Особенно считаем нужным обратить внимание, что предложение Минспорта и ОКР о проведении заседания президиума 31 января для наделения Рабочей группы по восстановлению ВФЛА полномочиями по взаимодействию с международными организациями было также оставлено без внимания. Мы знаем, что ВФЛА не собирается идти на уступки и продолжает ставить свои интересы выше интересов спортсменов. Комиссия надеется, что ОКР и Минспорт во избежание ухудшения сложившейся ситуации будут более решительны в данном вопросе.

Мы хотим напомнить, что действия руководства ВФЛА уже привели к пропуску российскими легкоатлетами зимнего международного сезона. Мы надеемся, что вновь созданная рабочая группа ОКР займёт более конструктивную позицию и наладит контакт с AIU и WA в кратчайшие сроки, ведь до открытия Олимпийских Игр в Токио осталось менее полугода, а летний сезон стартует уже через три месяца», — значится в заявлении комиссии спортсменов ВФЛА на странице в «Инстаграме».