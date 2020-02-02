Лыжница Белорукова провела первую тренировку после рождения сына

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира российская лыжница Юлия Белорукова рассказала о первой тренировке после рождения ребёнка.
7 января 2020 года у Белоруковой и её мужа Никиты Ступака родился сын Арсений.
«Если у меня румяные щёки, горящие глаза, которые видно за километр, и приятная усталость, значитё я покаталась. Я так долго ждала этот момент, и когда он наступил, я чуть не заревела от счастья! Это то, что мне было необходимо, — обнулиться и начать всё заново. Ну и плевать, что меня обгоняют туристы в джинсах, и формы нет от слова «совсем». Самое главное, что я наслаждаюсь этим моментом! Здесь! И сейчас! P.S. Ваша Юлька – технарь», — написала Белорукова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Юлии Белоруковой.
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