Матвеева и Балбеков завоевали бронзу на дистанции 1000 м на юниорском ЧМ по шорт-треку

Россияне Анна Матвеева и Владимир Балбеков завоевали бронзовые медали на дистанции 1000 м на чемпионате мира среди юниоров по шорт-треку, который проходит в Бормио (Италия). Первенствовали китаец Сун Лон и кореянка Джилли Ким. Ещё одна россиянка Софья Бойцова стала четвёртой, Константин Ивлиев – шестым.
В эстафетах россияне (Балбеков, Ивлиев, Вячеслав Карпов, Даниил Краснокутский) и россиянки (Матвеева, Бойцова, Юлия Береснева, Дарья Краснокутская) стали серебряными призёрами.
Шорт-трек. Чемпионат мира среди юниоров. Бормио, Италия
Юниоры. 1000 м
1. Сун Лон (Китай).
2. Хьюнчжун Ан (Южная Корея).
3. Владимир Балбеков (Россия)…
6. Константин Ивлиев (Россия).
Эстафета. 3000 м
1. Южная Корея.
2. Россия.
3. Япония.
Юниорки. 1000 м
1. Джилли Ким (Южная Корея).
2. Корин Стоддард (США).
3. Анна Матвеева (Россия).
4. Софья Бойцова (Россия).
Эстафета. 3000 м
1. Нидерланды.
2. Россия.
3. Италия.
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