Матвеева и Балбеков завоевали бронзу на дистанции 1000 м на юниорском ЧМ по шорт-треку

Россияне Анна Матвеева и Владимир Балбеков завоевали бронзовые медали на дистанции 1000 м на чемпионате мира среди юниоров по шорт-треку, который проходит в Бормио (Италия). Первенствовали китаец Сун Лон и кореянка Джилли Ким. Ещё одна россиянка Софья Бойцова стала четвёртой, Константин Ивлиев – шестым.

В эстафетах россияне (Балбеков, Ивлиев, Вячеслав Карпов, Даниил Краснокутский) и россиянки (Матвеева, Бойцова, Юлия Береснева, Дарья Краснокутская) стали серебряными призёрами.

Шорт-трек. Чемпионат мира среди юниоров. Бормио, Италия

Юниоры. 1000 м

1. Сун Лон (Китай).

2. Хьюнчжун Ан (Южная Корея).

3. Владимир Балбеков (Россия)…

6. Константин Ивлиев (Россия).

Эстафета. 3000 м

1. Южная Корея.

2. Россия.

3. Япония.

Юниорки. 1000 м

1. Джилли Ким (Южная Корея).

2. Корин Стоддард (США).

3. Анна Матвеева (Россия).

4. Софья Бойцова (Россия).

Эстафета. 3000 м

1. Нидерланды.

2. Россия.

3. Италия.