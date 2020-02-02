Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Матвеева и Балбеков завоевали бронзу на дистанции 1000 м на юниорском ЧМ по шорт-треку

Матвеева и Балбеков завоевали бронзу на дистанции 1000 м на юниорском ЧМ по шорт-треку
Другие / Конькобежный спорт 0

Россияне Анна Матвеева и Владимир Балбеков завоевали бронзовые медали на дистанции 1000 м на чемпионате мира среди юниоров по шорт-треку, который проходит в Бормио (Италия). Первенствовали китаец Сун Лон и кореянка Джилли Ким. Ещё одна россиянка Софья Бойцова стала четвёртой, Константин Ивлиев – шестым.

В эстафетах россияне (Балбеков, Ивлиев, Вячеслав Карпов, Даниил Краснокутский) и россиянки (Матвеева, Бойцова, Юлия Береснева, Дарья Краснокутская) стали серебряными призёрами.

Шорт-трек. Чемпионат мира среди юниоров. Бормио, Италия
Юниоры. 1000 м

1. Сун Лон (Китай).
2. Хьюнчжун Ан (Южная Корея).
3. Владимир Балбеков (Россия)…
6. Константин Ивлиев (Россия).

Эстафета. 3000 м

1. Южная Корея.
2. Россия.
3. Япония.

Юниорки. 1000 м

1. Джилли Ким (Южная Корея).
2. Корин Стоддард (США).
3. Анна Матвеева (Россия).
4. Софья Бойцова (Россия).

Эстафета. 3000 м

1. Нидерланды.
2. Россия.
3. Италия.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020