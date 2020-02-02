Самодурова: вдохновляет работа над трикселем и четверным тулупом

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова, которая досрочно завершила сезон-2019/2020, не попав в состав сборной России, рассказала об изучении сложных элементов – тройного акселя и четверного тулупа.

«Честно говоря, я ещё не до конца освоила триксель и потому не считаю его идеальным. Тренирую четверной тулуп. Первые попытки делала на недавних сборах, сейчас продолжаю над ним работать. Пока не прыгнула.

Сейчас готовлюсь к шоу-туру Ильи Авербуха по регионам. Покажу две программы: показательную этого сезона в роли домохозяйки и новую, которую поставит, скорее всего, Илья. Я буду выступать в шоу каждые выходные, а будни проводить в «Юбилейном», чтобы поддерживать спортивную форму. Меня вдохновляет работа над трикселем и четверным тулупом, поэтому не хочу пропускать тренировки.

В соревнованиях в этом сезоне уже вряд ли поучаствую. Кстати, обязательно выступлю на шоу Лизы Туктамышевой в марте. Приходите!

До конца марта катаюсь в туре Авербуха. А с мая наша группа традиционно начинает готовиться к следующему сезону. Я планирую на него как минимум тройной аксель», — приводит слова Самодуровой сайт «Матч ТВ».