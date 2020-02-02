Самодурова — о причинах неудачного сезона: нельзя было так себя распускать летом

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова рассказала, почему досрочно завершила сезон-2019/2020, не сумев попасть в состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.

«Я сама всё понимаю, учусь на своих ошибках. Нельзя было так себя распускать летом, когда вес тела резко вырос. Я как-то не увидела вовремя, а надо было следить и всё предугадать. Теперь-то я восстановила форму, но потеряла много времени и возможностей. Пусть будет мне уроком», — приводит слова Самодуровой сайт «Матч ТВ».

В текущем сезоне Самодурова заняла 5-е и 6-е места на этапах Гран-при, не сумев отобраться в финал. На чемпионате России – 2020 в Красноярске Софья была только девятой. Фигуристка выиграла только турнир Ice Star в Минске, где год назад завоевала золото чемпионата Европы.