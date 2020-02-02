«Это очень красиво и волшебно!» Трусова посмотрела «Лебединое озеро» в Большом театре

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о посещении Большого театра. Вместе с братом Кириллом Рыбиным Александра посмотрела балет «Лебединое озеро».
«Я впервые побывала в Большом театре и посмотрела «Лебединое озеро». Это очень красиво и волшебно! Спасибо!» — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Александры Трусовой.
В первом для неё сезоне среди взрослых 15-летняя Трусова выиграла два этапа Гран-при и стала бронзовым призёром финала Гран-при. На чемпионате России – 2020 Трусова заняла третье место и вошла в состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.
Трусова — обладательница мирового рекорда в произвольной программе, в которую заявляет до пяти четверных прыжков.
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