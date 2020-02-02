Леонова: на чемпионате мира Алиеву будет сложнее, чем Даниеляну

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова выразила мнение, что чемпиону России и Европы по фигурному катанию Дмитрию Алиеву будет сложнее справиться с нервами на чемпионате мира, чем 16-летнему Артуру Даниеляну. Леонова тренируется в одной группе с Алиевым.
«Думаю, на чемпионате мира будет сложнее всё-таки Димке, чем Артуру, но надеюсь, что Алиев излишнего значения придавать этому старту не будет. Главное, чтобы он чувствовал себя как на тренировке, чтобы он знал, что все его поддерживают и ценят.
Надеюсь, что чёрная полоса в его карьере закончилась. Суперпровальных стартов в этом сезоне у него не было, поэтому есть все основания думать, что и дальше всё будет хорошо. Он наконец-то обрёл внутреннее спокойствие и на чемпионате мира будет кататься не хуже, чем на чемпионате Европы", — приводит слова Леоновой РИА «Новости».
Чемпионат мира — 2020 пройдёт 18-21 марта в Монреале.
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