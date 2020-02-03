100-летние ветераны Второй мировой войны примут участие в церемонии открытия Супербоула

В честь столетия Национальной футбольной лиги (НФЛ) организаторы пригласили четырёх 100-летних ветеранов Второй мировой войны для участия в церемонии открытия Супербоула-2020. Один из военных подбросит монетку перед началом матча.

«Этот сезон – сотый для Национальной футбольной лиги. Для нас будет огромной честью почтить ветеранов Второй мировой войны, отмечающих свой сотый день рождения. Эти четверо мужчин заслуживают нашу благодарность за их огромный вклад в историю США и мы счастливы почтить их заслуги перед Супербоулом», – цитирует комиссара НФЛ Роджера Гуделла CNN.

Супербоул-2020 — решающая игра Национальной футбольной лиги в сезоне-2019/2020. Матч состоится 3 февраля во Флориде (США). Начало запланировано на 02:30 мск.