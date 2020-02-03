Трамп — о Супербоуле: наслаждайся игрой, США!
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, известный своей активностью в «Твиттере», посвятил пост Супербоулу, матчу за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (первенства США и Канады по американскому футболу).
«Наслаждайся игрой, США! Наша страна великолепна!», — написал Трамп.
ENJOY THE GAME USA, OUR COUNTRY IS DOING GREAT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2020
54-й матч Супербоула проходит в Майами (штат Флорида) на стадионе «Хард рок-стэдиум», соперники — «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». На момент написания новости идёт вторая четверть, счёт равный, 10:10. Действующий победитель — «Нью-Ингленд Пэтриотс». «Сан-Франциско» выигрывал титул пять раз, «Канзас» — один раз.
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