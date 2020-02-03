Велогонщика «Астаны» подозревают в связи с врачом, который предоставлял допинг Армстронгу

Антидопинговый фонд велоспорта ведёт расследование в отношении датского велогонщика Якоба Фульсанга, которого подозревают в сотрудничестве со скандально известным врачом Микеле Феррари, сообщает VG.

53-летний Феррари был отстранён от медицинской практики за многочисленные скандалы, связанные с применением допинга его подопечными, среди которых был лишённый звания семикратного чемпиона «Тур де Франс» американец Лэнс Армстронг.

«CADF предоставил информацию, свидетельствую о том, что Микеле Феррари всё ещё связан с предоставлением допинга, он работает с Astana Pro Team и приезжал в Монако и другие места, чтобы встретиться с велогонщиками. Расследование показало, что Якоб Фульсанг работает по допинговой программе Микеле Феррари. Его партнёр по команде Алексей Луценко присутствовал на их последней встрече в Ницце», — говорится в отчёте.