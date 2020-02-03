Фигуристы Энберт и Забияко надеются выступить на следующем чемпионате России

Серебряный призёр ОИ-2018 фигурист Александр Энберт рассказал, что надеется вернуться на лёд на следующем чемпионате России. Энберт и его партнёрша Наталья Забияко прекратили выступления перед чемпионатом Европы в Граце (Австрия) в связи с проблемами со здоровьем фигуриста.

«Мы по-прежнему в подвешенном состоянии в ожидании, когда же всё-таки сможем вернуться к полноценным тренировкам. Очень хотелось бы продолжать работать, но это, конечно, вопрос к моему лечащему доктору. Так что я всё ещё не оставляю надежды выступить на следующем чемпионате России.



На ЧЕ мы болели за всех, в том числе за друзей из других стран, которых приобрели за время наших выступлений. Да, мы конкурируем и внутри страны, нашей команды, но когда доходит дело до соревнований, то болеешь и радуешься за каждого из наших ребят, насколько хватает сил», – передаёт слова Энберта ТАСС.