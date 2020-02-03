«Не понимаю, как это возможно». Лыжник Масгрейв за месяц набрал 10 кг

Британский лыжник Эндрю Масгрейв признался, что в нынешнем сезоне испытывает проблемы с весом.
«Я за месяц набрал 10 кг. Я был шокирован, узнав, что так поправился после „Тур де Ски“. Это самое странное, что со мной когда-либо происходило. Я не понимаю, как это возможно.
После блестящей подготовки осенью я заболел, у меня был непростой период. Организм вышел из равновесия. Я сознательно стал есть больше, чтобы вернуть привычный вес. Затем я много ездил, участвовал в соревнованиях и не взвешивался. Но я точно не ел торты.
Встав на весы после «Тур де Ски», я подумал, что они сломались. Взял другие, но результат оказался тем же. Я был расстроен", — цитирует Масгрейва Dagbladet.
Победу в «Тур де Ски» одержал россиянин Александр Большунов, Масгрейв стал 32-м.
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