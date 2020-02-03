Бестемьянова — о словах Дёнсдорфа про российских фигуристок: что немцам ещё говорить?

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию в дуэте с Андреем Букиным, оценила потенциал юных российских фигуристок. На прошедшем в Граце чемпионате Европы золото выиграла Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.

«С ними работают молодые, но при это уже опытные тренеры. Уверена, они найдут выход из ситуации. Загитову же они как-то довели до Олимпиады и чемпионата мира на следующий год, хотя она только-только вышла из юниоров. Сейчас девочкам 15 лет, к пекинской Олимпиаде будет всего 17. У меня нет опасений, что они сбавят темп.

На данный момент для них сложился идеальный вариант конкуренции. Девочки как велосипедисты — то одна возглавляет пелотон, то другая, то третья. В итоге пока подруга несёт бремя лидерства, другая ненадолго уходит в тень и перезаряжается. Они всё время друг друга подменяют. Так легче психологически. С другой стороны, они уже привыкли к конкуренции внутри коллектива, поэтому их сложно выбить из седла на крупных стартах. Девочки как будто находятся на тренировке, на родном катке. Мне кажется, наоборот сейчас психологически тяжелее иностранным одиночницам. Россиянки своей мощью пугают соперниц. В одиночном женском катании у нас всё будет хорошо, не переживайте", — цитирует Бестемьянову Sportbox.

Бестемьянова также прокомментировала слова спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорфа, который выразил недовольство триумфом российских фигуристок на чемпионате Европы. Дёнсдорф сказал: «Это слишком по-детски. Не думаю, что это хорошо для спорта». По его словам, победы российских девушек не способствуют конкуренции.

«Во-первых, категорически не согласна с посылом. Если бы россиянки не стремились к совершенству, то их соперницы, может быть, ещё не скоро выучили четверные прыжки. В любом случае они развивают спорт своим прорывом. Во-вторых, что немцам ещё говорить? У них нет спортсменов топ-уровня, а строить из себя умных и как-то оправдываться надо. Не обращайте внимания», — сказала Бестемьянова.

В Германии недовольны победой российских фигуристок на чемпионате Европы