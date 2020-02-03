Бестемьянова: не уверена, что Загитова сможет вернуться

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила вероятность возобновления карьеры Алиной Загитовой. 13 декабря 17-летняя олимпийская чемпионка Загитова объявила о решении приостановить карьеру и не выступать на чемпионате России в Красноярске.

«Она пропустила чемпионат России, значит, потеряла сезон. Она может поддерживать форму на тренировках, но без выступления на официальных соревнованиях сложно держать себя в тонусе целый год. Не уверена, что она сможет вернуться. Сезон в нынешних условиях — очень много. Недостаточно просто держать свой уровень, надо ещё учить четверной прыжок, чтобы конкурировать с другими девочками. Ей же не нужно пятое место! Только первое!

Возвращение имеет смысл только в случае борьбы за первое место. Не сомневаюсь, что раз она решила вернуться, то чувствует в себе силы, значит, на подходе четверные прыжки. Может быть, она уже их докручивает. С другой стороны, Алина — украшение любого шоу. Она выглядит настолько органично и роскошно в профессиональных постановках, так почему бы ей не кататься там? Шоу — большой пласт фигурного катания", — цитирует Бестемьянову Sportbox.