«Это скотство». Уткин отреагировал на ролик с паралимпийцем, работающим курьером

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с паратриатлонистом Михаилом Асташовым, который устроился работать курьером в «Яндекс.Еду», чтобы заработать на поездку на Паралимпийские игры в Токио.
«Нет, это скотство, что ему не помогают. Но он молодец, что работает. Он заслуживает только похвалы. Потому что в том, что серьезные уже спортсмены-инвалиды складывают руки иногда без помощи, которая сразу их обеспечивает, есть, согласитесь, некая фальшь. Потому что спорт инвалидов сам по себе такое мегапреодоление, такой путь к мечте, что по сравнению с ним работа для ее достижения просто как утренняя пробежка. А на самом деле-то иногда весь спорт инвалидов в той или иной области ради дотаций и задуман. А тут не так. Орёл парень», – написал Уткин в своём телеграм-канале.
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