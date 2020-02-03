Нортуг — о выступлении на чемпионате Норвегии: после 300 метров начал жалеть

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, лыжник Петтер Нортуг, объявивший о завершении карьеры в декабре 2018 года, принял участие в эстафете 3х10 км в рамках чемпионата Норвегии в Коннеруде. Команда, за которую на первом этапе выступал Нортуг, финишировала 19-й.

«Хотел ли проехать больше? Нет, после 300 метров я начал жалеть. С моим весом больше 90 кг приходится нелегко. Но я боролся. Уровень был не столь уж высок. Чтобы участвовать в эстафете на чемпионате Норвегии, достаточно тренироваться раз в неделю.

Я выше элиты, далеко впереди неё. Я и так всё выиграл, зачем было добавлять новые ощущения?» — приводит слова Нортуга NRK.

Победу в эстафете одержали Йохан Тьелле, Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер.