Министерство спорта России сообщило World Athletics о приостановке аккредитации ВФЛА

Министерство спорта России официально проинформировало World Athletics о решении приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта 2020 года, сообщает официальный сайт министерства.



«В сообщении министерства говорится о дальнейших шагах, которые призваны разрешить кризис, существующий в отношениях между World Athletics и ВФЛА. В их числе – приглашение представителей Международной федерации присоединиться к расширенному составу рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics», — говорится в сообщении.



Министерство спорта подтвердило готовность к диалогу с World Athletics и выразило надежду на результативное сотрудничество всех заинтересованных сторон в целях защиты чистоты спорта и восстановления права российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.

29 января совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из международной федерации. Решение было принято после рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделке должностными лицами документов о местонахождении прыгуна в высоту, пропустившего три допинг-теста.