Допинг-проба трёхкратного чемпиона мира по борьбе Махова оказалась положительной

Допинг-проба российского борца Биляла Махова показала положительный результат. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Махов уличён в применении допинга, будем разбираться», – цитирует Мамиашвили ТАСС.

Билял Махов выступал в тяжёлом весе как в вольной, так и в греко-римской борьбе. Спортсмен является трёхкратным победителем и многократным призёром чемпионатов мира, а также чемпионом Европы и обладателем серебряной медали Олимпийских игр—2012 в Лондоне. Борец мог получить золотую медаль Игр в связи с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил победителя Артура Таймазова из Узбекистана золотой медали ОИ-2012 из-за нарушения антидопинговых правил, однако Махов остался с серебром.