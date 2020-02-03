Допинг-проба трёхкратного чемпиона мира по борьбе Махова оказалась положительной
Допинг-проба российского борца Биляла Махова показала положительный результат. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
«Махов уличён в применении допинга, будем разбираться», – цитирует Мамиашвили ТАСС.
Билял Махов выступал в тяжёлом весе как в вольной, так и в греко-римской борьбе. Спортсмен является трёхкратным победителем и многократным призёром чемпионатов мира, а также чемпионом Европы и обладателем серебряной медали Олимпийских игр—2012 в Лондоне. Борец мог получить золотую медаль Игр в связи с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил победителя Артура Таймазова из Узбекистана золотой медали ОИ-2012 из-за нарушения антидопинговых правил, однако Махов остался с серебром.
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