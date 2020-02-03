Ушёл из жизни чемпион Европы по греко-римской борьбе Амбарцумов

На 46-м году жизни скончался чемпион Европы—1998, обладатель Кубка мира—1997, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе Борис Амбарцумов, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Амбарцумов — четырёхкратный чемпион России (1995, 1997, 1998, 2000), победитель международного турнира памяти Ивана Поддубного (1996). В четырёх схватках на чемпионате Европы 1998 года он отдал соперникам лишь один балл.

В 2000 году Борис занял второе место на чемпионате Европы в Москве, и тренерский штаб сборной России не включил его в состав участников Олимпийских игр в Сиднее. После этого Амбарцумов принял решение завершить карьеру.

«Федерация спортивной борьбы России и вся борцовская общественность выражают глубокие соболезнования родным и близким Бориса Владимировича», — говорится в сообщении.