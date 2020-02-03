Мамиашвили: Махов не отрицает возможности наличия у него гормона роста

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, борец Билял Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста.

«Я уже встречался с Билялом после того, как получил официальную информацию. Моя позиция такова: у меня есть на столе документ, остальные разговоры в пользу бедных.

Он не стоит на позиции категорического отказа, не отрицает возможности наличия у него гормона роста, объясняет это тем, что его супруга принимает комплекс медпрепаратов, в которых присутствовала эта субстанция. Пробу у него взяли дома, приехали к нему в пять утра.

За помощью после произошедшего он к нам не обращался. Обратится — будем думать, что дальше делать», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.