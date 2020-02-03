Путин предоставил российское гражданство нападающему МФК КПРФ Паулиньо
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильскому нападающему мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Кастаньясси Пауло Роберто, родившегося 19 октября 1985 г. в Бразилии», — гласит текст указа.
За КПРФ Паулиньо выступает с 2015 года. В минувшем сезоне столичный клуб завоевал серебро Суперлиги.
За сборную России уже выступают три бразильца, получившие российское гражданство, — Эдер Лима, Ромуло и Робиньо. На минувшей неделе сборная России завоевала путёвку на чемпионат мира.
Сборная России по мини-футболу, обыграв Хорватию, получила путёвку на ЧМ-2020
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