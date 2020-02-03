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Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).

«Йоханнес сломал палец и будет тренироваться дома во время предстоящего в этот уик-энд этапа Кубка мира в Фалуне. Мы надеемся и верим, что он сможет принять участие в «Ски Туре 2020», — приводит слова главы медицинской службы Норвежской лыжной ассоциации Эйстейна Андерсена NRK.

Этап Кубка мира в Фалуне пройдёт 8-9 февраля. Ранее Клебо принял решение сняться с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам. Спортсмен почувствовал себя плохо в ходе скиатлона на восьмом этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия) и снялся с дистанции.

Клебо снялся с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам
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