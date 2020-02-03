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Клебо: я попал в аварию

Клебо: я попал в аварию
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо подтвердил информацию о переломе пальца и о пропуске предстоящего этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).

«К сожалению, я попал в аварию и сломал палец. Я не смогу стартовать в Фалуне в этот уик-энд, но надеюсь быть готовым к «Ски Туру 2020», — написал Клебо.

Пост доступен в «инстаграме» Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

Этап Кубка мира в Фалуне пройдёт 8-9 февраля. В общем зачёте норвежец отстаёт от лидера, россиянина Александра Большунова, на 235 очков.

Ранее Клебо принял решение сняться с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам. Спортсмен почувствовал себя плохо в ходе скиатлона на восьмом этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия) и снялся с дистанции.

Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
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