Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Фалуне

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав на этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), который пройдёт 8-9 февраля, сообщает официальный сайт Норвежской федерации лыжных видов спорта.

В заявку мужской команды вошли: Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рёте, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд, Финн Хоген Крог, Пол Голдберг, Эрик Вальнес, Эйрик Брандсдаль, Йёран Тефре, Ховард Солос Тёугбёль, Пол Ауне, Фредрик Ризет, Ян Томас Йенссен.

В состав женской сборной включены: Терезе Йохауг, Хейди Венг, Майкен Касперсен Фалла, Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага, Тириль Уднес Венг, Ане Аппельквист Стенсет, Анна Свендсен, Юлье Мюре, Хелене Фоссесхольм.

Лидер мужской сборной Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо не выступит в Фалуне из-за перелома пальца.