Паратриатлонист, работающий курьером, может не попасть на заветные Паралимпийские игры

Российский паратриалонист Михаил Асташов, работающий курьером в «Яндекс.Еде», может не принять участия в Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Михаил Асташов является победителем Кубка мира и чемпионом России по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе, который не входит в программу Паралимпийских игр как отдельный класс. Одновременно Михаил включён в расширенный состав российской делегации для участия в Паралимпиаде-2020, поскольку имеет шанс принять участие в Играх в объединённом классе в случае отбора в состав сборной по спортивному принципу. Расходы по подготовке и участию членов российской сборной в Паралимпийских играх в Токио осуществляет Паралимпийский комитет России и министерство спорта Российской Федерации», – приводит слова Рожкова РИА «Новости».