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Паратриатлонист, работающий курьером, может не попасть на заветные Паралимпийские игры

Паратриатлонист, работающий курьером, может не попасть на заветные Паралимпийские игры
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Российский паратриалонист Михаил Асташов, работающий курьером в «Яндекс.Еде», может не принять участия в Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Михаил Асташов является победителем Кубка мира и чемпионом России по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе, который не входит в программу Паралимпийских игр как отдельный класс. Одновременно Михаил включён в расширенный состав российской делегации для участия в Паралимпиаде-2020, поскольку имеет шанс принять участие в Играх в объединённом классе в случае отбора в состав сборной по спортивному принципу. Расходы по подготовке и участию членов российской сборной в Паралимпийских играх в Токио осуществляет Паралимпийский комитет России и министерство спорта Российской Федерации», – приводит слова Рожкова РИА «Новости».

Паратриатлонист работает курьером в «Яндекс.Еде», чтобы оплатить участие в Паралимпиаде

Источник: РИА Новости

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